Bonus disoccupati 2025 | come ottenere fino a 1 000 euro

Il bonus disoccupati 2025, noto anche come bonus Sar, offre un supporto economico fino a 1.000 euro ai lavoratori in somministrazione disoccupati. Gestito dal Fondo di solidarietà, questo incentivo mira a fornire un aiuto temporaneo. Scopriamo i requisiti necessari e le modalità per effettuare la richiesta.

Il Bonus Sar (o Bonusdisoccupati) è un’indennità rivolta ai lavoratori in somministrazione che si trovano in stato di disoccupazione. È gestito dal Fondo di solidarietà e mira a garantire un supporto economico temporaneo. Vediamo quali sono i requisiti e come richiederlo.Chi può richiedere il BonusdisoccupatiOperaio (Imagoeconomica).Possono accedere al Bonus Sar coloro che: Sono disoccupati da almeno 45 giorni che hanno maturato almeno 110 giorni di lavoro (oppure 440 ore in caso di part-time o contratti Mog) negli ultimi 12 mesi;disoccupati da almeno 45 giorni che hanno concluso una procedura Mol (Mancanza di Occasioni di Lavoro) prevista dal contratto collettivo nazionale delle agenzie per il lavoro;disoccupati da almeno 45 giorni che hanno maturato almeno 90 giorni di lavoro (oppure 360 ore in caso di part-time o contratti Mog) negli ultimi 12 mesi. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus disoccupati 2025: come ottenere fino a 1.000 euro

