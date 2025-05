Bonus da 200 euro per le bollette elettriche | consulta i requisiti e come ottenerlo

Il bonus da 200 euro per le bollette elettriche è finalmente disponibile. Destinato alle famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro, offre un supporto concreto per affrontare le spese energetiche. Scopri quali sono i requisiti e come richiederlo per beneficiare di questo aiuto economico.

Bonus da 200 euro per le bolletteelettriche: consulta i requisiti e comeottenerlo. Via libera dell’ Arera al Bonus di 200 euro nelle bollette dell’elettricità per le famiglie con Isee fino a 25mila euro . Lo rende noto l’ Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente precisando di aver approvato il provvedimento che stabilisce il metodo di erogazione nelle bollette dell’elettricità. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bonus da 200 euro per le bollette elettriche: consulta i requisiti e come ottenerlo

