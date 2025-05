Bonus bollette dell’acqua Il Comune apre il bando per le famiglie in difficoltà

Il Comune di Altopascio ha attivato un bando per supportare le famiglie in difficoltà economica, offrendo la possibilità di ottenere rimborsi sulle bollette dell'acqua. Questa iniziativa mira a sostenere i nuclei familiari nel contrastare le spese per il servizio idrico integrato, alleviando così il peso delle difficoltà finanziarie.

Ad Altopascio le famiglie che si trovano in difficoltà economica possono fare domanda per ottenere il rimborso di una parte di quanto speso per le bollettedell’acqua. Il Comune infatti ha aperto il bando per la richiesta dei rimborsi per il servizio idrico integrato, destinati ai nuclei familiari in particolare situazione di difficoltà economica, sia residenti presso un condominio che in abitazioni singole. Le domande possono essere presentate fino a domenica 8 giugno 2025 e dovranno essere effettuate online, accedendo tramite credenziali SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) al portale dedicato: sportellotelematico.Comune.altopascio.lu.itaction:rtoscan:Bonus.acqua.idrico.Nel caso di utenze condominiali, prima della compilazione della domanda è necessario scaricare, compilare e firmare il modulo "Attestazione dell’Amministratore", disponibile sulla stessa piattaforma. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bonus bollette dell’acqua. Il Comune apre il bando per le famiglie in difficoltà

Se ne parla anche su altri siti

Verona, 250mila euro per aiutare chi fatica a pagare l’acqua: il bando - Bando per chi è in difficoltà, grazie al Fondo di solidarietà sociale dell’Ato Veronese, per il rimborso delle bollette dell’acqua a Verona ... 🔗veronaoggi.it

Bonus da 200 euro per le bollette elettriche: ecco i requisiti e come ottenerlo - Via libera dell’Arera al bonus di 200 euro nelle bollette dell’elettricità per le famiglie con Isee fino a 25mila euro. Lo rende noto l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente precisando ... 🔗msn.com

Nuovo bonus idrico 2025, e la bolletta dell’acqua si azzera - Ecco il nuovo bonus idrico 2025 e come ottenerlo in aggiunta o alternativa al bonus sociale. Ecco cosa cambia da zona a zona. 🔗investireoggi.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Caro bollette : Insulta la moglie per il consumo di acqua e luce e i figli chiamano la polizia

Il timore di bollette costose, consumi energetici eccessivi, in un periodo come quello attuale segnato dalla grave crisi internazionale e dall'aumento dei prezzi, è stato alla base della lite scoppiata tra un 79enne e la moglie residente in un appartamento in contrada Madonna di Perugia.