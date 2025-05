Bompiani crolla | Destra meglio della sinistra sulla pace E Cerno bacia Parenzo

Nella puntata del 13 maggio de "L'aria che tira" su La7, si analizzano le nuove dinamiche geopolitiche, dal crollo di Bompiani alla presunta superiorità della destra sulla sinistra in tema di pace. Mentre Donald Trump è in Arabia Saudita, si discutono potenziali spiragli di pace in Ucraina e le evoluzioni in Medio Oriente.

Mentre il presidente americano Donald Trump è in visita ufficiale in Arabia Saudita nel corso della puntata di martedì 13 maggio de L'aria che tira, su La7, si parla degli spiragli di pace in Ucraina e della situazione in Medio Oriente. L'attivismo Usa sta producendo risultati dopo anni di immobilismo e così nel programam di David Parenzo rimbalzano le parole del leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini: "A Parigi o a Bruxelles c'è qualcuno che non sta lavorando per la pace". Insomma, l'Europa e alcuni leader europei non hanno fatto abbastanza. Ginevra Bompiani, scrittrice e idolo dellasinistra più engagé, è costretta dai fatti ad ammettere: "Per me è un dolore e sono veramente disperata, ma è vero che in questo momento è la Destra che non vuole la guerra, non la ex-sinistra. Penso che la sinistra non esista più, perché la sinistra deve essere" per la pace, afferma Bompiani. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bompiani crolla: "Destra meglio della sinistra sulla pace". E Cerno bacia Parenzo

