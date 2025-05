Bombe d' acqua sulle Marche Maxi diluvio a Recanati picchi anche a Pesaro Fano e Ancona Allagamenti e disagi Le previsioni per il weekend

Un maxi diluvio ha colpito le Marche, con bombe d'acqua a Recanati e picchi significativi a Pesaro, Fano e Ancona. Gli allagamenti e i disagi si accentuano, mentre le previsioni per il weekend annunciano ulteriori fenomeni atmosferici intensi, già segnalati da un'allerta gialla per temporali su tutta la regione.

Ancona Annunciate da un'allerta gialla per temporali su tutta la regione (leggi qui), dalla scorsa notte precipitazioni intense e isolate stanno interessando diverse località delle Marche.. 🔗Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Bombe d'acqua sulle Marche. Maxi diluvio a Recanati, picchi anche a Pesaro, Fano e Ancona. Allagamenti e disagi. Le previsioni per il weekend

