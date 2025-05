Bombe d’acqua e rischio alluvioni | maltempo sull’Italia allarme in queste regioni nelle prossime ore

L'Italia si trova nuovamente sotto il rischio di maltempo, con l'allerta di bombe d'acqua e possibili alluvioni. La Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per diverse regioni del Centro. Le prossime ore si preannunciano critiche, con piogge intense e temporali che potrebbero mettere a dura prova il territorio.

Ancora una giornata di instabilità per l’Italia, che si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo. Per domani, mercoledì 14 maggio, la Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla su alcune aree del Centro, in vista di una perturbazione che porterà piogge, temporali e possibili disagi.Le previsioni indicano l’arrivo di fenomeni anche intensi, accompagnati da possibili grandinate e un generale calo delle temperature. Il maltempo colpirà soprattutto il Centro-Sud e alcune zone della Sardegna, con valori termici che oscilleranno tra i 19 e i 22 gradi, ben lontani dalle giornate estive appena trascorse.Secondo quanto diffuso sul sito ufficiale della Protezione civile, l’allerta gialla riguarda i settori interni e appenninici di Abruzzo, Lazio, Molise e Umbria. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bombe d’acqua e rischio alluvioni: maltempo sull’Italia, allarme in queste regioni nelle prossime ore

Se ne parla anche su altri siti

Bombe d’acqua e rischio alluvioni: maltempo sull’Italia, allarme in queste regioni nelle prossime ore - Ancora una giornata di instabilità per l’Italia, che si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo. Per domani, mercoledì 14 maggio, la Protezione ... 🔗thesocialpost.it

Bomba d'acqua su Roma, è allerta meteo: ecco quanto durerà il maltempo. Le previsioni - Bomba d'acqua su Roma. Dalle prime ore del pomeriggio di oggi, martedì 13 maggio 2025, il maltempo si sta abbattendo sulla Capitale. Come ... 🔗msn.com

Bomba d'acqua a Cavarzere, un migliaio di ettari di mais distrutto dal maltempo: dieci le aziende coinvolte - CAVARZERE - Una decina di aziende coinvolte e oltre un migliaio di ettari coltivati a mais colpiti dalle forti piogge. E' il bilancio di Coldiretti Venezia dopo l'ultima ondata ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Prosegue il maltempo sulla penisola : a Roma preoccupa livello Tevere

Il maltempo continua ad interessare l'Italia con abbondanti piogge, neve e disagi, dopo gli allagamenti e i danni registrati nel modenese e in alcune zone del Friuli e del Veneto.