Bomba nucleare francese in Polonia le tre condizioni di Macron per il ?dispiegamento

Il recente annuncio di una potenziale bomba nucleare francese in Polonia ha sollevato interrogativi sulle condizioni poste da Macron per il dispiegamento. Il presidente francese avverte che la Russia non si fermerà in Ucraina se non contrastata adeguatamente, riconsiderando l'efficacia delle misure adottate finora per contenere Mosca e garantire la sicurezza europea.

Macron ha ribadito che la Russia «non si fermerà" in Ucraina «se la si lascia fare». Sull'efficacia delle misure finora adottate per fermare Mosca, il. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bomba nucleare francese in Polonia, le tre condizioni di Macron per il ?dispiegamento

Cosa riportano altre fonti

Bomba nucleare francese in Polonia, le tre condizioni di Macron per il dispiegamento - Macron ha ribadito che la Russia «non si fermerà" in Ucraina «se la si lascia fare». Sull'efficacia delle misure finora adottate per fermare Mosca, ... 🔗msn.com

Guerra Ucraina, Macron: «Ipotesi di atomica francese in Polonia» - Mosca respinge l'ultimatum dell'Europa per la tregua subito in Ucraina. Ma sale la pressione su Putin affinchè vada in prima persona all'incontro di giovedì a ... 🔗ilmessaggero.it

Francia e Polonia firmano trattato su difesa, nucleare e mutua assistenza in caso di attacco - Il trattato firmato venerdì a Nancy da Macron e Tusk include una clausola di difesa reciproca, che "apre la possibilità di cooperazione" sulla deterrenza nucleare, ha annunciato il primo ministro pola ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina pronta a sviluppare una bomba nucleare se sospesa l'assistenza militare

L'Ucraina potrebbe sviluppare una bomba nucleare rudimentale entro pochi mesi, qualora il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, decidesse di sospendere l'assistenza militare a Kiev.