Meno di 24 ore separano il Bologna dalla finale di Coppa Italia contro il Milan, un momento storico per i rossoblù. Prima di scendere in campo, l'allenatore Italiano ha tenuto un discorso motivazionale, rivelando le ultime novità sulla formazione. L'ultima rifinitura è cruciale per prepararsi a un incontro che promette emozioni forti e grande impegno.

I rossoblù in campo per l’ultimo allenamento prima dell’appuntamento con la storia contro il MilanMeno 24 ore, più o meno, alla partita più importante della storia recente del Bologna. C’è stata la Champions League in questa stagione, è vero, con un fascino e un prestigio ineguagliabile. Ma la possibilità di tornare ad alzare un trofeo dopo oltre 50 anni vale tanto per non dire tutto. In particolar modo se consideriamo che la squadra di Italiano non è proprio per niente la vittima sacrificale, anzi ha chances importanti di portare a casa la Coppa contro il Milan.Allenamento Bologna – calciomercato.itA portarla al centro del campo prima del fischio d’inizio, poi, sarà una leggenda rossoblù come Roberto Baggio che oggi è arrivato a Roma insieme alle altre legends del calcio Italiano – da Totti a Vieri passando per Dida, Bonucci e Beppe Signori – e ha illuminato tutto intorno a sé. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bologna, rifinitura prima della finale di Coppa Italia: il discorso di Italiano e le ultime di formazione | VIDEO CM.IT

