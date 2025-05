Bologna Italiano | "Milan più forte di noi recuperiamo Ndoye e Castro Qui per fare la storia"

In vista della finale di Coppa Italia contro il Milan, Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, esprime determinazione e ottimismo. Nonostante la forza degli avversari, il tecnico annuncia il ritorno di Ndoye e Castro, dichiarando: "Siamo qui per fare la storia". La conferenza stampa preannuncia una sfida avvincente e carica di emozioni.

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan valida per la finale di Coppa Italia.. 🔗Leggi su Calciomercato.com

