Bologna Italiano al Quirinale | 30mila sognano di alzare una coppa

Il Bologna, guidato da Vincenzo Italiano, ha sognato in grande al Quirinale, dove questa mattina 30mila tifosi hanno espresso il desiderio di alzare una coppa. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto la squadra, creando un momento di entusiasmo e speranza per la stagione in corso e l’ambito traguardo.

