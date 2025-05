Boeing 747-8 | da dono di Trump ad Air Force One tra restauro militare e critiche politiche

Il Boeing 747-8, destinato a diventare il nuovo Air Force One, sta vivendo un controverso restauro militare dopo essere stato donato da Donald Trump. Custodito in un hangar a San Antonio, il velivolo, originariamente acquistato dalla famiglia reale del Qatar, solleva dibattiti tra innovazione tecnologica e critiche politiche sul suo utilizzo e costo.

Da cinque settimane, il Boeing 747-8 di altissima gamma destinato al ridefinirsi in Air Force One si trova custodito in un hangar presso l’aeroporto internazionale di San Antonio, in Texas. Il jet, originariamente acquistato 13 anni fa dalla famiglia reale del Qatar, è stato consegnato a Donald Trump come dono e ora è oggetto di . L'articolo Boeing 747-8: da dono di Trump ad Air Force One tra restauromilitare e critichepolitiche è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Boeing 747-8: da dono di Trump ad Air Force One tra restauro militare e critiche politiche

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump sotto attacco per l'aereo in dono dal Qatar - Il putiferio è stato causato dal fatto che il Qatar, uno degli alleati più stretti degli Stati Uniti nella regione, vuole donare il lussuoso velivolo a Donald Trump e lui, che nei prossimi giorni sarà ... 🔗ansa.it

Il Qatar dona a Trump un nuovo lussuoso Boeing 747 per sostituire l'Air Force One. Trump: transazione trasparente - Un Boeing 747-8 extra lusso in dono a Donald Trump, da usare come nuovo Air Force One. Il prezioso regalo, il più costoso mai ricevuto, arriva dalla famiglia ... 🔗msn.com

L'aereo del Qatar a Trump, un dono che si trasforma in un salasso - Le modifiche necessarie, tra controlli di sicurezza e installazioni tecnologiche si preannunciano lunghe, onerose e complesse, sollevando dubbi sulla reale convenienza del "regalo" ... 🔗avionews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trump riceve il Boeing di lusso dal Qatar: sarà il nuovo Air Force One, ma costerà milioni ai contribuenti

Il Boeing 747-8 extra lusso regalato a Donald Trump dal Qatar è già negli Stati Uniti. Da oltre cinque settimane si trova in un hangar dell'aeroporto internazionale di San Antonio, in Texas, dove è affidato alla società L3 Harris, legata al Pentagono, per essere trasformato nel futuro Air Force One.