Boban | Scaroni e Furlani non sanno di calcio Maldini soffre per il Milan

Zvonimir Boban, ex centrocampista e dirigente del Milan, non le manda a dire. In un'intervista esclusiva a 'Milan Hello', critica la gestione attuale, sottolineando come Scaroni e Furlani non comprendano appieno il calcio e rivelando il dolore di Maldini per la situazione del club. Un'analisi sincera e appassionata sulle sorti rossonere.

Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente rossonero, nella seconda parte della sua intervista in esclusiva a 'Milan Hello' 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Boban: “Scaroni e Furlani non sanno di calcio. Maldini soffre per il Milan”

