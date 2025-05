Boban | Non tornerò mai più al Milan Chiudo con il calcio alla Dinamo Zagabria

Zvonimir Boban, celebre ex giocatore del Milan, ha annunciato la sua decisione di non tornare mai più nel club rossonero, chiudendo la sua carriera calcistica alla Dinamo Zagabria. Durante l'intervista su 'Milan Hello' su YouTube, ha condiviso i suoi pensieri sul passato e sul futuro, consacrando definitivamente il suo legame con la squadra croata.

Ibrahimovic e Boban in disaccordo sul Milan dopo l'eliminazione dalla Champions League

Dopo l'eliminazione dell'AC Milan dalla Champions League a seguito del pareggio 1-1 contro il Feyenoord al San Siro, si è acceso un dibattito tra Zlatan Ibrahimovic e Zvonimir Boban riguardo alla qualità dell'attuale rosa rossonera.