Boban netto | Maignan va rinnovato Spero che il Milan prenda …

Zvonimir Boban, ex centrocampista e dirigente del Milan, ha condiviso le sue impressioni sul futuro della squadra in un'intervista. Tra i temi affrontati, spicca l'importanza del rinnovo di Mike Maignan, con Boban che esprime speranza per il futuro rossonero e per possibili nuovi innesti. Ecco un estratto dell'intervista.

Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente rossonero, ha rilasciato una lunga intervista sul Milan: eccone un estratto interessante 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Boban netto: “Maignan va rinnovato. Spero che il Milan prenda …”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maignan, Boban spiazza tutti: «Anche lui lo è, se è in forma»

milannews24.com scrive: Maignan, l’ex Milan Boban rilancia il portiere francese. Questo il suo parere nel corso del post partita di Champions League Negli studi di Sky Sport, nel post partita di Champions League, discutendo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ibrahimovic e Boban in disaccordo sul Milan dopo l'eliminazione dalla Champions League

Dopo l'eliminazione dell'AC Milan dalla Champions League a seguito del pareggio 1-1 contro il Feyenoord al San Siro, si è acceso un dibattito tra Zlatan Ibrahimovic e Zvonimir Boban riguardo alla qualità dell'attuale rosa rossonera.