Boban | Furlani vero milanista Ma risponde religiosamente ai suoi capi

Zvonimir Boban, ex centrocampista e dirigente del Milan, si è espresso su Giorgio Furlani in un'intervista a 'Milan Hello' su YouTube. Con la sua storica passione per il club rossonero, Boban sottolinea il suo rispetto e la sua obbedienza nei confronti della dirigenza, evidenziando il suo legame profondo con il Milan.

Zvonimir Boban, ex centrocampista e dirigente del Milan, ha parlato dell'amministratore delegato Giorgio Furlani a 'Milan Hello' su 'YouTube' 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Boban: “Furlani vero milanista. Ma risponde religiosamente ai suoi capi”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dirigenti nel mirino: “Furlani non sa fare calcio. Scaroni? L’ho mandato a quel paese” - Ancora Zvonimir Boban. L'ex dirigente del Milan parla di Paolo Scaroni e Giorgio Furlani. Ecco le sue parole da Longoni ... 🔗milanlive.it

Milan, Boban durissimo contro il rossonero: “Non c’entra nulla con il calcio” - Zvonimir Boban ne ha per tutti nell'ambiente milanista: arrivano parole durissime contro la società rossonera. L'intervista di Zvonimir Boban sul canale YouTube 'Milan Hello' di Andrea Longoni ha alza ... 🔗msn.com

Boban: "Conte al Milan avrebbe problemi con questa proprietà, mandai a quel paese Scaroni quando mi chiese il curriculum" - Zvonimir Boban torna a parlare del Milan. L'ex calciatore e dirigente rossonero, attuale presidente della Dinamo Zagabria, ha dichiarato nella seconda parte dell'intervista concesso a Milan Hello, il ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Uefa: Zvonimir Boban annuncia dimissioni

Zvonimir Boban annuncia le sue dimissioni dall'Uefa, confermate dall'organizzazione in una nota ufficiale.