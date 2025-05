Boban attacca Allegri | Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus. Pur rispettando l'ex allenatore bianconero per il suo ruolo al Milan, Boban non risparmia giudizi. Le sue recenti dichiarazioni, rilasciate durante l'intervista a Milan Hello, giungono in un momento in cui Allegri è al centro di discussioni per un possibile ritorno.

BobanattaccaAllegri: le sue dichiarazioni sull’ex allenatore della Juventus accostato anche allapanchina del Milan nelle ultime settimaneZvonimir Boban è intervenuto a Milan Hello. Di seguito le sue parole su Allegri, ex allenatore della Juventus e con un passato al Milan.Boban – «Avrei voluto come allenatore Conte come tutti quelli che capiscono di calcio, anche se sarebbe molto difficile tra lui e questa società. Non so quanto durerebbe, quanto accetterebbe certe cose e quanto si scontrerebbero per il mercato e per cosa è necessario per vincere. Perché lui vuole vincere. L’ultimo Allegri non mi è piaciuto assolutamente, perché bene ma al Milan non puoi fare un calcio solo pragmatico, anche se rispetto le sue capacità di capire le necessità della squadra e i problemi dell’avversario. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

