Blu Bass’Otto | di venerdì aperitivi normali per persone speciali

Scopri Blu Bass'Otto: un'accogliente iniziativa dedicata a chi desidera vivere momenti di socialità autentici. Ogni venerdì, dal 9 maggio, il ristorante self-service di Camst group ospita aperitivi per persone speciali, creando un ambiente sereno e inclusivo per individui con Disturbo dello Spettro Autistico e le loro famiglie. Unisciti a noi per celebrare le differenze!

Un punto di ritrovo “normale” per persone “speciali”, tutti i venerdì dal 9 maggio (per un totale di 40 serate) dalle 18 alle 22 al Bass’Otto, ristorante self-service di Camst group.È il progetto Blu Bass’Otto: un luogo pensato affinché persone con Disturbo dello Spetto Autistico possano. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Blu Bass’Otto: di venerdì aperitivi “normali” per persone “speciali”

