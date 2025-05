Blitz nel Connolo | ascensore usato come deposito per la droga

I carabinieri hanno recentemente effettuato un blitz nel complesso edilizio popolare del "Connolo" a Poggioreale, scoprendo un ascensore utilizzato come deposito per droga e un’arma destinata a proteggerla. Le perquisizioni, che hanno coinvolto anche le aree comuni, hanno rivelato un preoccupante traffico di sostanze stupefacenti, pronto per essere messo in vendita.

droga pronta per essere venduta e un'arma per "difenderla". Questa la scoperta che i carabinieri hanno fatto a Poggioreale nel corso di alcuni controlli nelle palazzine di edilizia popolare del "Connolo".I carabinieri hanno effettuato diverse perquisizioni senza tralasciare le aree comuni.

