Blackout Londra fuori servizio 3 linee metropolitana e disservizi su 6 sospesi treni ed evacuati passeggeri TfL | Guasto nella rete di alimentazione

Un blackout ha paralizzato Londra, causando l'interruzione di tre linee della metropolitana e disservizi su sei treni. Il Transport for London (TfL) ha evacuato i passeggeri a causa di un guasto nella rete di alimentazione, con la Bakerloo, la Waterloo & City e la Suffragette Line tra le più colpite.

Le linee più colpite risultano essere la Bakerloo, la Waterloo & City e la Suffragette Line, che collega Gospel Oak a Barking attraversando il nord-est londinese Un Blackout ha colpito Londra. Il Transport for London (TfL), ente responsabile del trasporto pubblico, ha comunicato che il blacko

