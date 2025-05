Black point parte la messa in sicurezza dell' incrocio tra la Colombo e via Padre Semeria

Al via la messa in sicurezza dell'incrocio tra via Cristoforo Colombo e via Padre Semeria, uno dei punti più critici del municipio VIII. Dopo l'approvazione dei progetti definitivi in giunta capitolina, gli interventi sono iniziati presso un famoso black point, dove la sicurezza stradale è diventata una priorità.

