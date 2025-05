Black Dahlia | i due ex pugili di De Palma indagano sull’omicidio di Elizabeth Short

"Black Dahlia" narra l'indagine di due ex pugili sull'omicidio di Elizabeth Short, in un'affascinante e inquietante Hollywood degli anni '40. Attraverso le pagine di James Ellroy e la visione di Brian De Palma, il film rivela i lati oscuri di un'epoca, creando un connubio di mistero e tensione che cattura lo spettatore.

Tra le pagine del libro firmato da James Ellroy e le inquadrature del grande schermo dirette da Brian De Palma prende vita BlackDahlia, un film che esplora l'aspetto più oscuro di una Hollywood affascinante e al contempo inquietante degli anni '40. L'opera, trasmessa su Rai Movie, apre le sue proiezioni mercoledì 14 maggio alle .

