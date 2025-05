Bisceglie Michele e Pasquale | una storia di solidarietà

In "Bisceglie: Michele e Pasquale, una storia di solidarietà," scopriamo il legame indissolubile tra Maurizio, un ex militare, e Pasquale, il suo anziano vicino. La loro amicizia, segnata da gesti di aiuto e supporto reciproco, offre un esempio luminoso di come la solidarietà possa trasformare la vita e superare le sfide quotidiane.

"Quando mi si è presentata la possibilità di assistere Pasquale, che è il mio vicino di casa di 83 anni ed è una persona straordinaria, ho detto subito di sì". Maurizio Altomonte, 52 anni, ex militare del battaglione san Marco, è su una sedia a rotelle per sclerosi multipla. "Ormai riesco a camminare pochissimo e ricorro quasi sempre alla sedia a rotelle". Eppure non si è arreso, ma ha fatto della sua vita, una testimonianza di vera forza tanto da aver ricevuto un attestato di merito dal comune dove abita, Bisceglie, in Puglia. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bisceglie, Michele e Pasquale: una storia di solidarietà

