Bione | nuova proposta sul tavolo ma il futuro resta incerto

La riqualificazione del centro sportivo Bione è al centro del dibattito nelle istituzioni lecchesi, grazie a una nuova proposta presentata all'amministrazione comunale. Il sindaco Mauro Gattinoni ha confermato l'argomento durante il consiglio comunale, sollevando interrogativi sul futuro di questa importante infrastruttura per la comunità.

Una nuovaproposta per la riqualificazione del centro sportivo Bione è arrivata sul tavolo dell'amministrazione comunale di Lecco. A confermarlo è stato il sindaco Mauro Gattinoni durante l'ultima seduta del consiglio comunale, in risposta una domanda d'attualità del capogruppo di Appello per.