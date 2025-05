Biologia con curvatura biomedica | gli studenti del Fermi-Monticelli nel reparto di Radioterapia

Oggi, 13 maggio, gli studenti del terzo anno del liceo Fermi-Monticelli di Brindisi hanno avuto l'opportunità di esplorare il reparto di Radioterapia dell'ospedale Perrino. Accompagnati dalla dott.ssa Chiara De Luca e dalle loro professoresse, i ragazzi hanno potuto approfondire la biologia con un focus biomedico, avvicinandosi al mondo della medicina e della cura dei pazienti.

BRINDISI - Nella mattinata di oggi, martedì 13 maggio, gli studenti del terzo anno del liceo Fermi-Monticelli di Brindisi hanno visitato il reparto di Radioterapia presso l'ospedale Perrino di Brindisi accompagnati dalla responsabile dott.ssa Chiara De Luca.

