binaghi si gode il successo degli internazionali di roma con un occhio alla partita per il coni

Li hanno definiti gli Internazionali d'Italia più belli di sempre. Almeno dal punto di vista organizzativo. Perché è indubbio che quest'anno Sport e Salute e Fitp (federazione tennis e padel) abbiano puntato alla grandeur. L'ambizione è quella di trasformare i campi capitolini in quelli del Roland Garros, ma siamo ancora lontani. Vero è che si parla apertamente di Roma come quinto slam. Di sicuro il torneo italiano è avanzato di molte posizioni all'interno dei 10 Master 1000, classifica in cui da sempre al primo posto c'è l'Indian Wells. E questo è il momento d'oro del tennis italiano, col numero 1 al mondo, Jannik Sinner, il numero nove, Lorenzo Musetti, e la numero 6 delle donne, Jasmine Paolini. Per dire, martedì a mezzogiorno sopra il Foro Italico si sono alzate pure le Frecce Tricolori, mica robetta.