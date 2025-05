Bimba esclusa dall’asilo nonostante il vaccino | la famiglia denuncia discriminazione

Una bambina di 5 anni è stata esclusa dalla scuola dell’infanzia in provincia di Brescia per presunta mancanza di vaccinazioni, nonostante abbia già iniziato il ciclo vaccinale. La famiglia, di origine albanese, denuncia il caso attraverso l’avvocata Anila Halili, parlando di discriminazione e di lesione del diritto all’istruzione. Il caso: esclusa dalla scuola nonostante la . Bimbaesclusadall’asilononostante il vaccino: la famigliadenunciadiscriminazione Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Burocrazia lumaca, così la bimba di 5 anni in attesa di vaccinazioni resta esclusa dall’asilo - La piccola vaccinata il 17 aprile, ora aspetta i successivi vaccini già prenotati, ma alla scuola non basta: i genitori sono disperati, la bambina continua a piangere che vuole tornare con i suoi comp ... 🔗brescia.corriere.it

Brescia: bimba esclusa da scuola perchè non vaccinata - Accade in provincia di Brescia: la bambina, figlia di genitori stranieri, è stata respinta nonostante le vaccinazioni siano già in corso. La famiglia ha incaricato un legale. 🔗quibrescia.it

