Billing per Raspadori è un cambio identico a tanti altri che hanno portato il Napoli in testa Repubblica

Il cambio di Billing per Raspadori è emblematico di una stagione in cui il Napoli ha saputo ottenere risultati cruciali. Marco Azzi, su Repubblica, riflette su Napoli-Genoa e sullo stato d'animo degli azzurri, ora in testa con un punto di vantaggio sull'Inter, a sole due giornate dalla conclusione del campionato. Scrive Repubblica:...

Billing per Raspadori è un cambio identico a tanti altri che hanno permesso al Napoli di essere primo (Repubblica)

Su Repubblica Marco Azzi analizza il giorno dopo Napoli-Genoa e lo stato d'animo degli azzurri che a due giornate dalla fine hanno un punto di vantaggio sull'Inter.

Scrive Repubblica:

Lo scudetto del Napoli non è appeso a un filo da adesso, lo è sempre stato. Conte lo sa e per questo aveva sostituito Raspadori con Billing: un cambio conservativo che con il Genoa non ha funzionato, ma identico ai tanti altri che avevano aiutato gli azzurri a conquistare le 13 vittorie di misura in campionato. Da novembre è quasi sempre ko Buongiorno e per avere lo stesso la miglior difesa d'Europa a Castel Volturno sono stati costretti a fare di necessità virtù, con i centrocampisti e le punte coinvolte nella fase passiva.

