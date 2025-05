Bilancio salvo crisi politica no | occhi puntati sul sindaco Nargi

Dopo un intenso dibattito di oltre 10 ore, il sindaco Laura Nargi ottiene il via libera al bilancio previsionale del Comune di Avellino, superando una serie di ostacoli e tensioni politiche. Ora l’attenzione è rivolta a come verranno gestiti i fondi e le risorse nella città, in un contesto di sfide future.

Tempo di lettura: 2 minutiDopo un percorso ad ostacoli e non privio di insidie, il sindaco Laura Nargi riesce ad incassare il via libera al Bilancio previsionale del Comune di Avellino dopo oltre 10 ore di dibattito in consiglio comunale. (CLICCA E LEGGI QUI)Tuttavia, è stato lo stesso Primo cittadino, sia nelle settimane precedenti al rinvio della seduta dedicata alle questioni finanziarie a causa dell’assenza di tutti i gruppi di maggioranza (CLICCA E LEGGI QUI) che nei giorni a seguire sino all’inizio dei lavori consiliari di ieri mattina, a voler accendere i riflettori sulla la crisipolitica che sta vivendo la sua maggioranza.(CLICCA E LEGGI QUI)La creazione di un nuovo gruppo consiliare interno a quelli a sostegno del sindaco che ha detto apertamente di voler prendere le distanze dall’ex sindaco Gianluca Festa (CLICCA E LEGGI QUI) non ha fatto altro che far venire alla luce che una situazione di dissidi interni e nuovi posizionamenti politici che va avanti da mesi. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bilancio “salvo”, crisi politica no: occhi puntati sul sindaco Nargi

Approfondimenti da altre fonti

Avellino, Nargi ritira il bilancio: "E' crisi politica". Gengaro: "Dimettiti" - Ritiriamo la pratica del bilancio e del DUP, ma ribadisco che crediamo nel documento. Il Comune continuerà a lavorare ma si apre una crisi politica". L'articolo Avellino, Nargi ritira il bilancio ... 🔗msn.com

Bilancio, il Pd presenterà esposto alla Corte dei Conti: Nargi chiarisca sulla crisi politica - AVELLINO- “Io mi augurerei, mi auguro e lo chiederò all’apertura del Consiglio Comunale che prima di procedere alla discussione sul bilancio la sindaca dica parole chiare sulla crisi politica”. Enza ... 🔗irpinianews.it

La maggioranza chiarisce: «Nessuna crisi politica. Fiducia piena in Nargi, voteremo il bilancio» - Nuova conferenza stampa della maggioranza, ma con un tono decisamente più diretto: piena fiducia al sindaco Laura Nargi, nessuna crisi politica e volontà comune di approvare il bilancio. A chiarire la ... 🔗irpiniaoggi.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

5000 servizi con ambulanza ed altrettanti sociali: questo il bilancio della Misericordia di Pontremoli

?5000 servizi? con ambulanza compresi quelli effettuati per il 118 a questi vanno aggiunti quelli sociali che si aggirano su ?alcune migliaia, ?da tenere conto che da marzo fino a maggio in pratica siamo stati quasi fermi per colpa del covid.