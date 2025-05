Bignami Siaarti | Ai aiuta anestesista a definire rischio singolo paziente

Durante l'AI Week, esperti di anestesia hanno discusso l'importanza dell'intelligenza artificiale nell'ottimizzazione del perioperatorio, evidenziando come questa tecnologia possa aiutare a valutare il rischio di ciascun paziente. L'innovazione si inserisce nel percorso del paziente, promettendo miglioramenti sia clinici che organizzativi nel campo dell'anestesia e della rianimazione.

All'Ai week, 'possiamo ottimizzare sia dal punto di vista clinico che organizzativo il perioperatorio' Milano, 13 mag. (Adnkronos Salute) - "All'interno del patient journey", quindi del percorso del paziente, "in anestesia e rianimazione sono moltissime le applicazioni dell'intelligenza artif 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bignami (Siaarti): "Ai aiuta anestesista a definire rischio singolo paziente"

Se ne parla anche su altri siti

Bignami (Siaarti): "Ai aiuta anestesista a definire rischio singolo paziente" - (Adnkronos) - "All'interno del patient journey", quindi del percorso del paziente, "in anestesia e rianimazione sono moltissime le applicazioni dell'intelligenza artificiale. Un esempio molto importan ... 🔗msn.com

Le applicazioni dell’intelligenza artificiale nel percorso del paziente in anestesia e rianimazione - L’intelligenza artificiale rivoluziona la medicina migliorando la gestione personalizzata del paziente in anestesia e rianimazione, ottimizzando risorse e organizzazione in sala operatoria e terapia i ... 🔗gaeta.it

Bignami (Siaarti): "In anestesia molto usate Ai e tecnologie indossabili" - Così Elena Bignami, presidente Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), all'Adnkronos Salute illustra i temi del Camp 9 - Congresso di anestesia e ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ozymandias è il nuovo paziente di Dr. Wesh nel videoclip Manie

“Manie” feat. Ozymandias è il titolo del nuovo videoclip estratto da “Pazienti”, l’ultimo album del produttore e beatkmaker romano Dr.