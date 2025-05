Bignami Siaarti | Ai aiuta anestesista a definire rischio singolo paziente

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il campo dell'anestesia e della rianimazione, facilitando la stratificazione del rischio per ogni paziente. Un esempio significativo è il progetto Bignami, il quale supporta gli anestesisti nel definire e gestire i rischi associati a interventi chirurgici, promuovendo così una cura più personalizzata e sicura.

(Adnkronos) – "All'interno del patient journey", quindi del percorso del paziente, "in anestesia e rianimazione sono moltissime le applicazioni dell'intelligenza artificiale. Un esempio molto importante è la stratificazione del rischio di ogni singolopaziente: passiamo infatti da avere un rischio generico di una complicanza – pensiamo a un paziente che viene sottoposto a un intervento . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

Bignami (Siaarti): "Ai aiuta anestesista a definire rischio singolo paziente" - (Adnkronos) - "All'interno del patient journey", quindi del percorso del paziente, "in anestesia e rianimazione sono moltissime le applicazioni dell'intelligenza artificiale. Un esempio molto importan ... 🔗msn.com

Bignami (Siaarti): "In anestesia molto usate Ai e tecnologie indossabili" - Così Elena Bignami, presidente Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), all'Adnkronos Salute illustra i temi del Camp 9 - Congresso di anestesia e ... 🔗msn.com

Bignami (Siaarti): “Uso diffuso di Ai e tecnologie indossabili in anestesia - Elena Bignami, presidente della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), ha condiviso queste considerazioni durante il Camp 9, il Congresso di anestesia e ... 🔗sbircialanotizia.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed ? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.