Bignami | Giorgia assente in Ucraina? Contano i risultati non i selfie

Giorgia Meloni, assente da Kyiv, suscita commenti sulla sua mancanza di presenza fisica in Ucraina. Galeazzo Bignami difende la scelta, sottolineando che i risultati pesano più dei selfie. In un momento cruciale, la leadership si misura non solo in visibilità, ma anche nell’efficacia delle azioni e in una presenza che talvolta non ha bisogno di apparire.

Assenza, più acuta presenza. “Giorgia Meloni non è andata a Kyiv, è vero. Ma a volta bisogna saperci essere anche senza apparire”. Dice così Galeazzo Bignami che, raggiunto dal Fog. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Bignami: "Giorgia assente in Ucraina? Contano i risultati, non i selfie"

