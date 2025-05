BigMama chi è la fidanzata Lodovica Lazzerini e cosa fa nella vita

BigMama, al secolo Marianna Mammone, è al centro dell'attenzione, insieme alla sua fidanzata Lodovica Lazzerini, classe 2000. Nata a Carrara e conosciuta con lo pseudonimo Ailo, Lodovica è cantante e co-autrice di alcuni brani di BigMama, come "La rabbia non mi basta", dimostrando un talento che cresce nel panorama musicale italiano.

Come BigMama (all’anagrafe Marianna Mammone), anche la fidanzataLodovicaLazzerini (classe 2000), nata a Carrara, è una cantante, ed è nota ai più con il nome d’arte Ailo. LodovicaLazzerini è una cantata e co-autrice di alcuni brani di Big Mama tra i quali anche La rabbia non mi basta proposto a Sanremo 2024. Ha 25 anni ed è originaria di Carrara. Su Instagram vanta oltre 9mila followers e condivide numerosi scatti con la fidanzata Marianna Mammone. Solo pochi giorni fa, sui social, ha annunciato l’uscita del brano San Junipero scritta con la compagna: a corredo dell’annuncio una foto delle due donne insieme sul set del videoclip.La storia d’amore tra LodovicaLazzerini e la fidanzataBigMama, Marianna Mammone, è nata circa tre anni fa. Si sono conosciute ad una festa: Big Mama in un’intervista a Domenica In raccontò quanto la fidanzata le avesse cambiato la vita. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - BigMama, chi è la fidanzata Lodovica Lazzerini e cosa fa nella vita

