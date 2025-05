Biennale Architettura 2025 Better Shelter | Così abbiamo progettato case più dignitose per i rifugiati

Alla Biennale Architettura 2025, "Better Shelter" presenta soluzioni abitative innovative per rifugiati, offrendo dignità e sicurezza a chi scappa da conflitti e catastrofi. Attraverso l'esposizione alla 19esima Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, il progetto evidenzia la resilienza umana, trasformando la necessità in opportunità e riflettendo su come l'architettura possa rispondere alle emergenze globali.

«BetterShelter» offre alloggi temporanei a chi fugge da guerre e disastri ambientali, garantendo sicurezza e umanità a migliaia di persone in tutto il mondo. Presenti alla 19esima Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, mettono in mostra la resilienza delle persone nei momenti di crisi 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Biennale Architettura 2025, Better Shelter: «Così abbiamo progettato case più dignitose per i rifugiati»

