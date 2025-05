Bicincittà a Latina domenica torna l' evento UISP dedicato a tutti

Domenica 18 maggio, Latina ospiterà "Bicincittà", l'atteso evento cicloturistico organizzato dal Comitato Territoriale UISP. Aperta a tutti, la manifestazione si snoderà su un percorso di 10 chilometri, promuovendo il piacere della bicicletta e l’inclusione. Un'opportunità imperdibile per divertirsi e scoprire la città in sella!

Il Comitato Territoriale UISP di Latina si appresta a proporre nel capoluogo l’ennesimo grande evento di portata nazionale. Domenica 18 maggio andrà in scena infatti una nuova edizione di “Bicincittà”, manifestazione cicloturistica sulla distanza di 10 chilometri, aperta a tutti e da svolgere in. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Bicincittà a Latina, domenica torna l'evento UISP dedicato a tutti

