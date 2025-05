Biblioteca senza internet da mesi | Disagio per studenti e cittadini

Da mesi, la biblioteca Bartolomeo Della Fonte di Montemurlo è priva di connessione internet, creando notevoli disagi per studenti, universitari e cittadini. Questa situazione problematica, nonostante le ripetute segnalazioni, è stata denunciata con vigore da Antonio Matteo Meoni, capogruppo di Fratelli d'Italia, evidenziando l'importanza della rete per lo studio e la ricerca.

La rete wi-fi della Biblioteca Bartolomeo Della Fonte di Montemurlo è fuori uso da mesi. Un disservizio che penalizza studenti, universitari e cittadini che frequentano la struttura per studiare. Dopo numerose segnalazioni, a sollevare con forza la questione è Antonio Matteo Meoni, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale. "In un’epoca in cui la connettività rappresenta una risorsa essenziale per la formazione, il lavoro e l’accesso ai servizi pubblici – dichiara Meoni – è inammissibile che una Biblioteca comunale sia priva di accesso a internet da così tanto tempo. La prima segnalazione documentata da un cittadino risale addirittura a oltre un anno fa. Non parliamo di un servizio accessorio, ma di un’infrastruttura di base: senza wi-fi, la funzione stessa della Biblioteca viene compromessa". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Biblioteca senza internet da mesi: "Disagio per studenti e cittadini"

Altre fonti ne stanno dando notizia

"Da due mesi e mezzo senza telefono e internet" - Non è possibile la mancanza di linea telefonica e di internet per quasi due mesi e mezzo. Senza internet mio figlio non può ad esempio lavorare da casa ed è costretto ad operare in azienda. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

CALL OF DUTY SUPERA I 3 MILIARDI DI DOLLARI NEGLI ULTIMI 12 MESI

ACTIVISION INAUGURA COSÌ UN NUOVO MODELLO DI BUSINESSL'iconica serie di Activision Call of Duty ha stabilito nuovi record muovendosi verso un modello di business ad ecosistema condiviso.