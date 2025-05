Biathlon calendario Coppa del Mondo 2025-2026 | date e programma Le Olimpiadi ad Anterselva

La Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 prenderà il via il 29 novembre a Östersund, Svezia, dando inizio a un’emozionante stagione. Con 200 giorni di attesa, è il momento ideale per esplorare il calendario delle gare, che include nove tappe principali, culminando con le attese Olimpiadi di Anterselva. Scopriamo insieme le date e il programma!

La Coppa del Mondo di Biathlon2025-2026 comincerà il 29 novembre da Östersund (Svezia). Pertanto, quest’oggi mancano esattamente 200 giorni al suo inizio. L’occasione è propizia per analizzarne il calendario, già pubblicato dall’International Biathlon Union.Sono previste nove tappe, come d’abitudine. Rispetto alla stagione 2024-2025 i cambiamenti sono rappresentati dal ritorno di Östersund (che sostituirà Kontiolahti nel ruolo di ouverture), dall’anticipo di Nove Mesto (al posto di Anterselva, deputata a ospitare le competizioni olimpiche), dal posticipo di Kontiolahti (a marzo anziché essere l’opening) e dall’avvicendamento fra Otepää (in) e Pokljuka (out).Non varia il numero di gare. La classifica generale di Coppa del Mondo sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi. Ovviamente, le prove dei Giochi olimpici non assegneranno punti valevoli per la Sfera di cristallo. 🔗Leggi su Oasport.it