Biasin | L’Inter può farcela ma PSG più squadra del Barça Finale difficile

L'Inter è tornata in finale di Champions League dopo due anni e si prepara a uno scontro entusiasmante. Fabrizio Biasin, intervenuto a Radiosportiva, sostiene che il PSG, pur non avendo singoli brillanti come il Barcellona, rappresenta una squadra più coesa. La finale promette di essere una battaglia difficile, con l'Inter pronta a dare il massimo!

L’Inter dopo due anni ritorna in Finale di Champions League. Fabrizio Biasin a Radiosportiva è convinto che il PSG sia meno forte nei singoli del Barcellona, ma più forte dal punto di vista della squadra. Finale – L’Inter si appresta a vivere un Finale di stagione da cardiopalma. In campionato i giochi si sono riaperti con li pareggio del Napoli contro il Genoa. Per Fabrizio Biasin, L’Inter avrà non poche difficoltà contro il PSG: «Allora intanto partiamo dal presupposto che con Yamal non abbiamo raddoppiato la marcatura ma abbiamo triplicato a volte anche quadruplicato e non è servito molto. In realtà lui è riuscito sempre a dar fastidio, in qualche maniera sei riuscito ad arginare questo mostro del calcio. Lo abbiamo visto anche ieri nel ‘Clasico’ contro il Barcellona, ha fatto cose incredibili. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Biasin: «L’Inter può farcela, ma PSG più squadra del Barça. Finale difficile»

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dove vedere in TV e in streaming Inter-Shakhtar, Ajax-Atalanta non va in chiaro

Stasera Mercoledì 9 dicembre 2020, partite di calcio in televisione. L'ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021 darà verdetti molto importanti per le squadre italiane.