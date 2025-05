Bianca Berlinguer torna in onda | Sono viva e vegeta

Bianca Berlinguer torna in onda con entusiasmo e determinazione, dichiarando: "Sono viva e vegeta". Dopo una settimana di assenza per motivi di salute, la giornalista riprende la guida di "È sempre Cartabianca" oggi, martedì 13 maggio, su Rete4, portando con sé un rinnovato spirito e voglia di affrontare le sfide del dibattito attuale.

(Adnkronos) – "Sonoviva e vegeta". BiancaBerlinguertorna alla conduzione di E' sempre CartaBianca nella puntata di oggi, martedì 13 maggio, su Rete4. La giornalista è stata costretta a rinunciare alla conduzione del programma la scorsa settimana per problemi di salute. "Ho avuto una malattia importante altrimenti non avrei saltato una puntata di questa trasmissione. . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

