Beyoncé e le icone del denim | chi ha reso immortale il jeans Levi’s

Beyoncé e Levi's, un connubio che celebra il denim come simbolo di autenticità e stile. La nuova capsule collection, frutto di una sinergia creativa, ridefinisce il jeans come linguaggio contemporaneo, evocando storie e identità. Un'edizione limitata che non solo omaggia il passato, ma abbraccia il futuro del fashion. Scopri come questo tessuto continua a vivere e a ispirare.

La nuova capsule collection nata dalla sinergia creativa tra Levi’s — «la madre dei jeans» — e l’icona globale Beyonce, riconferma il ruolo del denim, non solo come tessuto iconico ma come linguaggio vivo, capace di evolvere con le voci del presente. La collezione, in edizione limitata, celebra il brano Levi’sjeans tratto dall’album Cowboy Carter. Quattro t-shirt — tra cui le Sporty Ringer Tee e Graphic Tee — giocano con il logo Levi’s a doppia “i”, segno grafico e simbolico di un’identità rivisitata. L’estetica classica del marchio si fonde con lo sguardo audace di Beyoncé anche nella campagna pubblicitaria che reinterpreta l’archivio visivo di Levi’s con spirito fresco e radicale. Un omaggio alla storia che guarda al futuro.Dai minatori ai GrammyNato nel 1873 per i lavoratori del West, il jeansLevi’s ha attraversato i secoli restando fedele al suo spirito originario: resistente, inclusivo, trasversale. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Beyoncé e le icone del denim: chi ha reso immortale il jeans Levi’s

