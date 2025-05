Berrettini nuovo infortunio a Internazionali di Roma | cos’è l’analisi del medico fisiatra

Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali d’Italia a causa di un nuovo infortunio, dopo aver tentato fino all’ultimo di proseguire il match contro Casper Ruud. L’analisi del medico fisiatra potrebbe svelare la natura dell’accaduto, evidenziando i possibili rischi e le tempistiche necessarie per un recupero completo dell’atleta romano.

(Adnkronos) – L'ennesima fitta e poi la scelta di ritirarsi, chiudendo la sua avventura agli Internazionali d'Italia. Ci ha provato fino all'ultimo, Matteo Berrettini. All'inizio del secondo set, però, il tennista Romano ha realizzato che andare avanti nel match contro Casper Ruud non era possibile. Ma che tipo di infortunio è quello che lo ha .L'articolo Berrettini, nuovoinfortunio a Internazionali di Roma: cos’è, l’analisi del medicofisiatra proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cureObesità, cibi processati collegati a 32 effetti dannosi per salute8 marzo: torna il check up della fertilità, sabato visite gratuiteObesità, gli effetti dei cibi processati sulla salute: lo studioSalute, Conni (Med-El): “‘Sound of Sensation’ fa conoscere importanza impianto cocleare” 🔗Leggi su .com