Berrettini è in un bel guaio | ha sfasciato una coppia da sogno

Matteo Berrettini si trova al centro di uno scandalo che ha sconvolto una delle coppie più celebri del tennis. Durante gli Internazionali d'Italia, la situazione è sfuggita di mano, con conseguenze inaspettate. La tennista Daria Saville commenta ironicamente l'accaduto, evidenziando l'unicità dell'evento italiano non solo per il tennis, ma anche per il cibo.

Il tennista romano Matteo Berrettini si è messo in mezzo ad una delle coppie più amate di sempre: caos totale agli Internazionali d’Italia.La tennista Daria Saville non ha dubbi. Non c’è torneo al mondo – nel vero senso della parola – in cui i giocatori in gara mangino meglio che in Italia. E non si tratta di un cliché legato alla fama della cucina propria del Bel Paese, ma all’ottima organizzazione che ci sarebbe, così dicono i diretti interessati, dietro agli Internazionali.Berrettini è in un bel guaio: ha sfasciato la coppia più bella (AnsaFoto) – Ilveggente.itChe poi a Roma se la spassino, tra ottimo cibo, sole, attrazioni magnifiche e tanto divertimento, su quello non c’è il benché minimo dubbio. Quanto se la spassino nella Capitale è facilmente riscontrabile: molti di loro iniziano a postare foto e video a raffica sin dall’arrivo nella città eterna, documentando la loro permanenza nello Stivale in maniera particolarmente assidua. 🔗Leggi su Ilveggente.it