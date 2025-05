Berrettini addio amaro a Roma Conferenza in lacrime | Per amore della città e di mio fratello

Un addio amaro per Matteo Berrettini, costretto al ritiro durante la sua partita di Roma contro Casper Ruud. In lacrime, il campione di casa ha condiviso il suo amore per la città e il legame con il fratello. Il silenzio calato sugli spalti rifletteva l’incredulità dei tifosi, testimoni di un momento drammatico in un pomeriggio di tennis.

L'azzurro è stato costretto al ritiro. Silenzio di tomba a Roma, quando il pubblico si è reso conto che il campione di casa Matteo Berrettini si stava ritirando. Sotto 7 – 5 e 2 a 0 contro Casper Ruud, l'azzurro è stato costretto a lasciare il campo per i soliti problemi fisici. Tra l'incredulità generale, anche del suo avversario che gli ha augurato di riprendersi, ha lasciato il campo in lacrime dicendo «Non me lo merito». Il dispiacere si è trascinato in Conferenza stampa. Testa bassa e voce tremante, Berrettini ha spiegato cosa è accaduto e i motivi che l'hanno spinto a giocare nonostante una condizione fisica non ottimale. "Quando mi sono svegliato ieri (lunedì, ndr) ho capito che le cose erano un po' complicate. Poi l'amore per questo torneo, per la mia città, per mio fratello (ieri sera ha giocato il doppio, ndr), per lo sport che faccio, mi ha spinto a provarci fino alla fine.

