Berlino tifa contro l’Opa Berlusconi

Berlin si schiera contro l'OPA di Berlusconi, mentre il gruppo Ppf avanza una proposta per l'acquisizione della tv tedesca Prosieben a 7 euro per azione. Questa offerta supera quella di Mfe e riscuote un’accoglienza positiva in Germania. Scopri di più sulle implicazioni di questa mossa nel panorama mediatico europeo.

Il gruppo Ppf annuncia una proposta per acquisire la tv tedesca Prosieben a 7 euro per azione. Supera quella presentata da Mfe ed è vista di buon occhio in Germania. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Berlino tifa contro l’Opa Berlusconi

