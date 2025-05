Berlino mega operazione di polizia contro il gruppo di estrema destra Regno di Germania arrestati 4 leader

Roma, 13 maggio 2025 - Berlino ha avviato una massiccia operazione di polizia contro il gruppo di estrema destra "Regno di Germania". Quattro leader, tra cui tre membri fondatori, sono stati arrestati e l'organizzazione è stata messa al bando. La stampa tedesca descrive l'intervento come una risposta decisiva all'intolleranza e all' estremismo nel Paese.

Roma, 13 maggio 2025 - Giro di vite in Germaniacontro l'organizzazione estremista di destra "Regno di Germania", il gruppo è stato messo al bando e i quattro leader sono stati arrestati, tre sono i membri fondatori. La stampa tedesca racconta di una gigantesca operazione di polizia con centinaia di agenti delle forze di sicurezza sguinzagliati in sette regioni per perquisire le varie proprietà dell'associazione e le abitazioni dei suoi membri più importanti.La "Konigreich Deutschland", che conta conta circa 6.000 sostenitori che "negano l'esistenza della Repubblica Federale di Germania e ne rifiutano l'ordinamento giuridico", precisano le autorità, è accusata di "attaccare l'ordine liberale democratico".Per il ministero dell'Interno il gruppo aveva "obiettivi e attività contrari alla legislazione penale e contro l'ordine costituzionale e l'idea di comprensione tra i popoli". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Berlino, mega operazione di polizia contro il gruppo di estrema destra “Regno di Germania”, arrestati 4 leader

