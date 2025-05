Berlino arrestati quattro leader del gruppo estremista di destra Regno di Germania | tra loro c' è anche il fondatore

Berlino ha arrestato quattro leader di un'organizzazione di estrema destra conosciuta come "Regno di Germania", inclusi il fondatore e figure chiave del gruppo. Questa operazione segna un'importante iniziativa del governo tedesco per contrastare le minacce alla sicurezza interna e l'ideologia estremista che mira a destabilizzare le istituzioni democratiche del paese.

Il governo tedesco ha annunciato l'arresto di quattroleader di un'organizzazione estremista di destra che si autodefinisce «Regno di Germania» e che cercava di minare. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Berlino, arrestati quattro leader del gruppo estremista di destra «Regno di Germania»: tra loro c'è anche il fondatore

