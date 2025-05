Bergamo via Martinella | debutta il test sulla nuova viabilità

Bergamo dà il via alla sperimentazione sulla nuova viabilità in via Martinella, iniziata lunedì 12 con un semaforo sempre verde. Le ripercussioni sul traffico, già congestionato verso la Val Seriana, saranno valutate nei prossimi giorni. Berlanda sottolinea la necessità di tempo per analizzare i risultati, mentre Gandolfi definisce l'esperimento un passo indispensabile per migliorare la mobilità.

viabilità . La sperimentazione è partita nel pomeriggio di lunedì 12, col semaforo sempre verde. Ancora code per la Val Seriana. Oggi si vedranno gli effetti verso la città. Berlanda: «Servirà del tempo per valutare». Gandolfi: «Un esperimento necessario» 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, via Martinella: debutta il test sulla nuova viabilità

Ne parlano su altre fonti

Bergamo, via Martinella: debutta il test sulla nuova viabilità - VIABILITÀ . La sperimentazione è partita nel pomeriggio di lunedì 12, col semaforo sempre verde. Ancora code per la Val Seriana. Oggi si vedranno gli effetti verso la città. Berlanda: «Servirà del ... 🔗ecodibergamo.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bergamo, Eliana Mascheretti uccide a martellate il cugino Giuliano Mascheretti

Al culmine di una violenta lite colpisce il cugino convivente con un martello e lo uccide. E' successo a Pedrengo, alle porte di Bergamo.