Bergamo il Comune contro l’omofobia | Contrastare ogni discriminazione

Bergamo si impegna attivamente nella lotta contro l’omofobia e ogni forma di discriminazione. In occasione della Giornata Internazionale contro l’omo-lesbo-bi-trans-fobia del 17 maggio, il Comune promuove diverse iniziative per sensibilizzare la comunità e affermare i diritti di tutti. Il consiglio comunale sostiene queste attività, confermando l’importanza dell'inclusione e del rispetto nella società.

Bergamo. Il Comune di Bergamo è in prima linea nel contrasto alle discriminazioni di genere. In occasione della giornata internazionale contro l'omo-lesbo-bi-trans-fobia, che ricorre ogni anno il 17 maggio, vengono organizzate numerose iniziative dedicate.Sul piano istituzionale, il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno presentato dal consigliere Gianluca Spitalieri con l'obiettivo di impegnare l'amministrazione comunale a mettere in campo azioni finalizzate a sensibilizzare sul tema e prevenire questi fenomeni. A esprimere il proprio voto favorevole la maggioranza e il consigliere Cesare Di Cintio, mentre Filippo Bianchi (Fratelli d'Italia) ha votato contro e gli altri rappresentanti della minoranza hanno abbandonato l'aula senza votare un odg presentato in precedenza dal consigliere Aldo Lazzari per invitare l'amministrazione a farsi portatrice in tutte le sedi opportune del riconoscimento dello Stato della Palestina.