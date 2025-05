Bergamo carabiniere salva donna da tentativo di suicidio Meloni | Eroe

Un carabiniere scelto della Stazione di Albino, in provincia di Bergamo, è diventato un eroe dopo aver salvato una donna intenta a suicidarsi. L'episodio si è svolto oggi sulla statale 42 della Val Cavallina, dove l'agente è intervenuto prontamente per evitarne la tragedia, dimostrando coraggio e dedizione al servizio della comunità.

Un carabiniere scelto della Stazione di Albino, in provincia di Bergamo, ha salvato una donna che, dopo aver scavalcato il parapetto di un cavalcavia, si trovava in bilico nel vuoto aggrappata alla recinzione di metallo. È accaduto oggi sulla statale 42 della Val Cavallina, all'altezza di San Paolo d'Argon. Il militare, in abiti civili e libero dal servizio, era in viaggio con i suoi famigliari quando si è accorto della donna e ha deciso di raggiungerla scavalcando la recinzione per abbracciarla ed evitare il peggio. "Un gesto eroico che più di mille parole testimonia la professionalità e il senso del dovere delle nostre Forze dell'ordine" ha commentato su X il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. “Eroe” gli fa eco la premier Giorgia Meloni. 🔗Leggi su Tg24.sky.it