Bergamo appesa nel vuoto per farla finita | il carabiniere la salva Meloni | Eroe

Bergamo, 13 maggio 2025 – Un carabiniere scelto della Stazione di Albino, in provincia di Bergamo, ha salvato una donna che, dopo aver scavalcato il parapetto di un cavalcavia, si trovava in bilico nel vuoto aggrappata alla recinzione di metallo.È accaduto oggi sulla statale 42 della Val Cavallina, all'altezza di San Paolo d'Argon. Il militare, in abiti civili e libero dal servizio, era in viaggio con i suoi famigliari quando si è accorto della donna e ha deciso di raggiungerla scavalcando la recinzione per abbracciarla ed evitare il peggio. salvandole così la vita. Il post Il salvataggio non è passato inosservato e addirittura è arrivato un post della premier Giorgia Meloni che su Facebook ha commentato il post sul profilo dell'Arma, in cui si dà notizia dell'intervento. La premier si è limitata a scrivere: “Eroe”. 🔗Leggi su Ilgiorno.it