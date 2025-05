Belve rinviata per Eurovision 2025 | il format torna dal 20 maggio con nuovi ospiti

La trasmissione "Belve", condotta da Francesca Fagnani, è rinviata in vista dell'Eurovision 2025. Non andrà in onda questa sera, lasciando i suoi fan senza le incisive interviste e le domande provocatorie che l'hanno resa famosa. Il format tornerà dal 20 maggio con nuovi ospiti e confermerà la sua formula distintiva.

La trasmissione Belve di Francesca Fagnani non andrà in onda questa sera, priva dunque delle consuete interviste incisive e delle domande dirette rivolte agli ospiti. Il format, che ha riscosso interesse anche grazie alla posizione sconveniente degli ospiti seduti sullo sgabello, salta il terzo appuntamento della stagione, normalmente strutturata in cinque puntate.

